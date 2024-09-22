الولايات المتحدة تحض مواطنيها على مغادرة لبنان

حضت وزارة الخارجية الأمريكية السبت المواطنين الأمريكيين في لبنان على مغادرة البلاد بينما الرحلات الجوية التجارية لا تزال متاحة وفي ظل اشتداد النزاع بين اسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الخارجية في تحديث لنصائح السفر المتعلقة بلبنان "نظرا للطبيعة غير المتوقعة للنزاع المستمر بين حزب الله وإسرائيل والتفجيرات الأخيرة في كافة أنحاء لبنان، بما في ذلك بيروت، تحض السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان بينما خيارات النقل التجاري لا تزال متاحة".

ووصلت درجة التحذير للمرحلة الرابعة، وفق ما أشار إليه موقع تنبيهات السفر التابع للخارجية الأمريكية.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى لبنان في تغريدة عبر إكس: "لقد قمنا بتحديث تحذيرنا بشأن السفر لحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان عبر الخيارات التجارية طالما أنها لا تزال متاحة".

We updated our travel advisory to urge U.S. citizens to depart Lebanon via commercial options while they are still available. Visit our website for more information: https://t.co/ArXrttOl3Y — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) September 21، 2024

وتصاعدت حدة التوتر على الجبهة الجنوبية للبنان، عقب عملية اغتيال استهدفت قادة من "حزب الله" خلال اجتماعهم في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة.

وأسفرت الضربة عن مقتل 37 شخصًا، وفقًا لتصريحات السلطات اللبنانية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن أسماء قادة "حزب الله" الذين لقوا حتفهم في الهجوم.

وكان حزب الله قد تعرض، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لضربة وصفت بـ"القاسية"، تم خلالها استهداف أجهزة الاتصالات الخاصة بعناصره، ما أدى إلى مقتل العشرات، بينهم 20 من عناصر الحزب، وإصابة الآلاف بجروح.