ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هيئة البث الإسرائيلية: اعتراض 15 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حزب الله أطلق صواريخ من طراز "فجر 5" في هجوم جديد على شمال إسرائيل، حيث يصل مدى هذه الصواريخ إلى 75 كيلومترًا وتحمل رأسًا حربيًا يزن 200 كجم.

وأشارت إلى وجود إصابات بالقرب من قاعدة رمات دافيد الجوية، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا من قبل جيش الاحتلال.

وتابعت أن هناك انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في منطقة العفولة نتيجة لهذه الهجمات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض نحو 15 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان حتى الآن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق حوالي عشر قذائف صاروخية من لبنان، حيث نجحت الدفاعات في اعتراض معظمها، في حين تم تسجيل سقوط قذيفة واحدة في المنطقة.

لبنان إسرائيل حزب الله هجوم حزب الله على إسرائيل