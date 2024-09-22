هيئة البث الإسرائيلية: اعتراض 15 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حزب الله أطلق صواريخ من طراز "فجر 5" في هجوم جديد على شمال إسرائيل، حيث يصل مدى هذه الصواريخ إلى 75 كيلومترًا وتحمل رأسًا حربيًا يزن 200 كجم.

وأشارت إلى وجود إصابات بالقرب من قاعدة رمات دافيد الجوية، لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا من قبل جيش الاحتلال.

وتابعت أن هناك انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في منطقة العفولة نتيجة لهذه الهجمات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض نحو 15 صاروخًا أُطلقت من جنوب لبنان حتى الآن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق حوالي عشر قذائف صاروخية من لبنان، حيث نجحت الدفاعات في اعتراض معظمها، في حين تم تسجيل سقوط قذيفة واحدة في المنطقة.