الدفاعات الإسرائيلية تحاول التصدي لرشقات صاروخية أطلقها حزب الله.. فيديو

أطلق حزب الله، فجر اليوم الأحد، رشقات صاروخية استهدفت الأراضي الإسرائيلية، حيث وثقت مقاطع الفيديو الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي تحاول التصدي للهجمات في سماء الناصرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار انطلقت في الناصرة نتيجة الهجوم الواسع الذي تضمن دفعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة. كما أفادت تقارير عبريّة باندلاع حريق في منطقة الناصرة جراء القصف الصاروخي.

صفارات الإنذار دوت أيضًا في مناطق يوقنعام جنوب حيفا، والعفولة، ومجدال هعيمق في مرج بن عامر. وأشارت المصادر إلى أن حزب الله استهدف قاعدة رمات ديفيد الجوية، إحدى أكبر القواعد العسكرية الإسرائيلية، حيث أكد شهود عيان سماع انفجارات بالقرب من القاعدة.

وأكدت مصادر عبرية أن حزب الله أطلق في الرشقة الأخيرة أكثر من 100 صاروخ، بعضها من العيار الثقيل، بينما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله قد وسع نطاق القصف، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في 74 مستعمرة تقع على عمق 50 كلم من الحدود.

