روسيا: التوصل لتسوية عادلة للصراع في أوكرانيا مستحيل من دون مراعاة مصالحنا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الأوكراني سيكون مستحيلًا دون مراعاة مصالح روسيا.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية السبت، أن "من المستحيل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة دون روسيا ومن دون مراعاة مصالحها، لكن كييف والغرب لا يهتمون بالسلام. إنهم بحاجة إلى الحرب".

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن "توغل قطاع الطرق الذي قام به الجيش الأوكراني في منطقة كورسك وطلب زيلينسكي الإذن بضرب عمق روسيا بأسلحة بعيدة المدى من حلف شمال الأطلسي دليل على ذلك".

وحول تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول أن قمة ثانية بشأن أوكرانيا قد تعقد في نوفمبر بحضور ممثلين روس، قالت زاخاروفا إن "المسؤولين الروس لم يشاركوا في أي اجتماعات في إطار عملية بيرجنستوك ولن يشاركوا في أي منها".

وأكدت زاخاروفا أن روسيا لن تشارك في أي "قمم" من هذا القبيل، مشددة في الوقت نفسه على أن موسكو لن تتخلى عن التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة.