الرئيس الأوكراني يدعو لتسليح بلاده بالقدرات الصاروخية بعيدة المدى

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى تسليح بلاده بالقدرات العسكرية الصاروخية بعيدة المدى.

وقال زيلينسكي، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، "إذا تمكنا من توجيه كل دقتنا للدفاع عن دولتنا، وإذا كان لدينا ما يكفي من الصواريخ والأذونات التي يمكن لشركائنا توفيرها، فإن الوضع العام في الحرب سيكون أفضل بكثير لأمننا - لأمن أوكرانيا والجميع".

وأضاف أن "السلطات الأوكرانية تحاول إقناع الشركاء وستواصل الحديث عن ذلك الأسبوع المقبل، بأن أوكرانيا تحتاج إلى قدرات كاملة بعيدة المدى"، لافتًا إلى أن "طائراتنا بدون طيار وصواريخنا تحتاج إلى المدى الكافي". ووفقًا لزيلينسكي، يمكن أن يكون الأسبوع المقبل "حاسمًا" من نواح كثيرة لوقف العمليات الروسية، مشددًا على ضرورة "استعادة الأمن الطبيعي".

وحسب زيلينسكي، فإن "الإجابة على سؤال متى ستنتهي هذه الحرب تكمن في السؤال: متى سيواكب تصميم شركائنا ما يمكننا القيام به من أجل دفاعنا، من أجل استقلالنا، من أجل انتصارنا. يجب أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب! ولا يمكننا أن ننتصر، ولكن فقط مع العالم أجمع، ستكون استراتيجيتنا الواضحة مطروحة على الطاولة أمام شركائنا".

تجدر الإشارة إلى أن وفدًا أوكرانيًا بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيشارك في قمة المستقبل، التي ستعقد يومي 22 و23 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك في مناقشة سنوية رفيعة المستوى في افتتاح الدورة التاسعة والسبعين لجلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.