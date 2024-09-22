متحدث الجيش الإسرائيلي: عشرات الطائرات الإسرائيلية تشن غارات واسعة في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، أن "عشرات" الطائرات الحربية تشنّ "غارات واسعة" ضد أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، في ظل تصعيد ملحوظ يثير مخاوف من أن يتحول الى حرب واسعة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "في الساعة الأخيرة نقوم بشن غارات واسعة في جنوب لبنان بعد رصد استعدادات حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية"، وذلك في تصريحات بعيد الثامنة مساء (17:00 ت.غ). وأضاف "عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا ومنصات صاروخية".

وفي وقت سابق السبت، أكد الجيش انه أصاب آلاف قاذفات الصواريخ وأهدافا أخرى لحزب الله في لبنان.