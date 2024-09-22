بايدن: الشراكة الأمريكية الهندية أصبحت أقوى وأوثق من ذي قبل

وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، السبت، الشراكة بين الولايات المتحدة والهند بأنها أصبحت أقوى وأوثق وأكثر ديناميكية مما كانت عليه من قبل في أي وقت من التاريخ.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الرئيس الأمريكي على صفحته بمنصة (إكس) عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - الذي يزور الولايات المتحدة - في مقر الإقامة الخاص بالرئيس بايدن في مدينة جرينفيل بولاية ديلاور الأمريكية.

من جانبه، ذكر مكتب رئيس الوزراء الهندي في تدوينة على منصة (إكس) أن رئيس الوزراء "مودي" حظي باستقبال حار من الرئيس الأمريكي، وأن هذه كانت بمثابة بداية خاصة لزيارة مهمة، مشيرا إلى أن الوفد الهندي ضم وزير الشئون الخارجية الهندي إس.جايشانكار والسفير الهندي لدى الولايات المتحدة فيناي موهان كواترا، ووزير الخارجية فيكرام ميسري، بينما ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومساعد الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي جاك سوليفان والسفير الأمريكي لدى الهند إيريك جارسيتي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية رانذير جايسوال - في تدوينة على منصة (إكس) أن استقبال الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الهند في مقر إقامته الخاص يمثل إيماءة خاصة وبداية تتسم بالدفء لزيارة مهمة، وأنه من المقرر أن يحضر الزعيمان اجتماعا على مستوى القمة لزعماء دول التحالف الأمني الرباعي /كواد/.

وأشار إلى أن زعماء التحالف - الذي يضم الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الهندي ورئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيس ورئيس الوزراء الياباني فاميو كيشيدا - سيقومون باستعراض ما أحرزه التحالف من تقدم خلال العام الماضي وسيضعون أجندة للعام القادم تهدف إلى مساعدة دول منطقة المحيطين الهندي والهادي /الاندو - باسيفيك/ على تحقيق أهدافها وتطلعاتها في مجال التنمية.