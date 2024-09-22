ليلة استلام الدرع الـ44.. كواليس تتويج الأهلي بالدوري

عاش لاعبو الأهلي والجهاز الفني ليلة تاريخية في استاد القاهرة الدولي خلال مراسم التتويج واستلام دوري الدوري الممتاز للموسم المنقضي.

واحتفل الأهلي بالدرع وسط أجواء رائعة مع الجماهير بعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات محمود الخطيب

أبدى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أبدى سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري الممتاز، للموسم الـ44 في تاريخه، مؤكدًا أن الأهلي يستحق هذا الإنجاز الكبير، بعدما قام بمجهود كبير على مدار الموسم.

وقال الخطيب: أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على تكليل مجهوداتنا. هؤلاء اللاعبون يستحقون هذا الإنجاز، لذلك أتوجه لهم بالشكر وللجهاز الفني والطبي والإداري، وأشكر أيضًا مجلس الإدارة وجميع العاملين بالنادي، لأنهم جميعًا شركاء في هذا الإنجاز».

وأضاف: أشكر أيضًا جمهور النادي الأهلي صاحب الدور العظيم في هذا الموسم بالتحديد. جمهور الأهلي دائمًا يعطي المثل، وهو أكبر سند للأهلي بعد الله سبحانه وتعالى. يجب أن نتذكر أيضًا شهداء الأهلي وكذلك الفتاتان نرجس ونورهان اللتان توفيتا في حب الأهلي».

وأكد محمود الخطيب أن لاعبي الأهلي يعلمون جيدًا أنه بمجرد الانتهاء من حفل التتويج بدرع الدوري سيتم طي هذه الصفحة نهائيًّا، ليبدأ الجميع التركيز في البطولات المقبلة، ويجب أن يتحلى اللاعبون بشخصية البطل من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات في الموسم الجديد.