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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مليونا شخص يعانون من أعراض "الزهايمر" في إيطاليا

الزهايمر في إيطاليا
الزهايمر في إيطاليا
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ذكر المعهد العالي للصحة التابع لوزارة الصحة الإيطالية أن أكثر من 55 مليون شخص يعانون من مرض الخرف"الزهايمر" في أنحاء العالم، كاشفا عن أنه يوجد حاليا في إيطاليا حوالي مليوني شخص يعانون من أعراض الزهايمر؛ ويشتكون من اضطراب معرفي عصبي كبير أو تدهور إدراكي معتدل.

وأعلن وزير الصحة الإيطالي أوراتسيو سكيلاتشي أنه تم زيادة الموارد المخصصة لصندوق الزهايمر في الميزانية الأخيرة للدولة لتعزيز القدرة على تشخيص وعلاج المرض.

وقال وزير الصحة الإيطالي - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر السبت - إن الأولوية هي ضمان نوعية حياة أفضل للمرضى الذين يعانون من هذه النوعية من الأمراض.

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