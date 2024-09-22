روسيا تحدد موقفها من المشاركة في "قمة السلام" المقبلة بشأن أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بلادها لن تشارك في أي مؤتمر محتمل جديد حول أوكرانيا على غرار ما عقد في سويسرا في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن هذه القمم ليس لها علاقة بالتسوية.

وقالت زاخاروفا - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك السبت، "إن ممثلي روسيا لم يشاركوا في أي لقاءات في إطار عملية بورجنشتوك ولا يعتزمون المشاركة فيها".. مضيفة أن "روسيا لم ترفض التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة ومستعدة لمناقشة مقترحات جدية تأخذ بعين الاعتبار الوضع على الأرض والواقع الجيوسياسي والمبادرة التي قدمها الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الصدد في 14 يونيوالماضي".

وتابعت زاخاروفا "من المستحيل تحقيق التسوية العادلة والثابتة بدون روسيا وأخذ مصالحها بعين الاعتبار لكن كييف والغرب لا يفكران في السلام وهما بحاجة إلى الحرب والتأكيد على ذلك هو الهجوم الإجرامي للقوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك ومطالب زيلينسكي بالسماح بتوجيه الضربات للعمق الروسي بأسلحة الناتو البعيدة المدى وهذا استمرار للإرهاب ضد سكان بلادنا ونحن لن نحاور الإرهابيين".

يُذكر أن سويسرا استضافت في يونيو الماضي مؤتمرا حول أوكرانيا شارك فيه عدد من الدول الداعمة لكييف وناقش الرؤية الأوكرانية لإنهاء الأزمة بينما قدم الرئيس الروسي فلاديمير بويتن شروط روسيا للتسوية التي تتضمن انسحاب أوكرانيا من بعض الأراضي والتخلي عن السعي للانضمام إلى الناتو ورفع العقوبات وغيرها.