"الصحة العالمية": نقص 70% من المستلزمات الطبية للمنشآت الصحية في غزة

كشفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس عن أن المنشآت الصحية في جنوب غزة لديها نقص يصل إلى 70% من المستلزمات الطبية المختلفة بما فيها الأدوية وكل ما هو ضروري للعناية بالمرضى والمصابين.

وأضافت هاريس، خلال تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية السبت، أن عدد الأسرة في كل مستشفيات غزة يصل إلى 1400 سرير فقط، وهذا يعني أن هناك مئات الناس يحتاجون يوميا إلى عناية وعلاج، جراء إصاباتهم المختلفة وكذا الأمراض التي تأتي بسبب سوء التغذية.

وطالبت المتحدثة باسم الصحة العالمية، بفتح الحدود للسماح بدخول كل المساعدات الطبية، مشيرة إلى أن هناك قيودا تفرض على الشاحنات المغلقة المبردة، قائلة: "لابد من وقف إطلاق النار لمساعدة كل من يحتاج للمساعدة".

وعن وجود أكثر من نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في قطاع غزة، قالت "لم يكن هناك سوء تغذية في غزة قبل الصراع، داعية للسماح بدخول الأغذية والوقود لفتح كل محلات الطعام ومراكز لمعالجة الذين يعانون من سوء التغذية.