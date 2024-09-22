حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا

أعلن حزب الله عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية، يوم السبت، استهدفت مواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. تأتي هذه العمليات دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأوضح البيان أن حزب الله استهدف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية، وفقًا لما يلي:

الساعة 11:10 صباحًا: تم قصف موقع جل العلام بقذائف المدفعية، مما أدى إلى إصابته بشكل مباشر.

استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي في ثكنة بيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية.

قصف مركز تموضع كتيبة الاستطلاع 631 التابعة للواء غولاني في ثكنة راموت نفتالي بصواريخ الكاتيوشا.

الساعة 14:00: تم استهداف ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابات مباشرة.

استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا.

قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصواريخ الكاتيوشا.

استهداف قوات لواء الـ300 في ثكنة أدميت بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بصواريخ الكاتيوشا.

استهداف المقر المستحدث لفرقة الجليل في اييليت هشاحر بصواريخ الكاتيوشا.

الساعة 17:50 مساءً: تم استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

في الوقت ذاته، تم استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وإصابتها بشكل مباشر.

وأكد حزب الله في بيانه أن هذه العمليات جاءت ردًا على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، مجددًا التزامه بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه الاحتلال.