الصين وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات

بحثت الصين وتركيا سبل تعميق التعاون خلال منتدى عُقد في اسطنبول، حيث تسعى الدولتان إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

وقال ليو دا وي، نائب مدير مجموعة الصين للاتصالات الدولية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، السبت، "إننا ملتزمون بتعزيز العلاقات الصينية-التركية من خلال التبادلات الثقافية".

من جانبه، أكد عثمان بويراز، نائب وزير النقل والبنية التحتية التركي، أهمية الموقع الاستراتيجي لبلاده الذي يربط بين آسيا وأوروبا، قائلا "ستتعاون تركيا والصين لتعميق التعاون في مجالات التجارة والثقافة والتكنولوجيا".

وأشار سينان كوكسال، رئيس قسم العلامات التجارية والتسويق في مؤسسة ((تركواز ميدا جروب))، إلى دور المنتدى في تعزيز الفهم المتبادل، كما سلط الضوء على التضافر المحتمل بين مشروع الممر الأوسط لدى تركيا ومبادرة الحزام والطريق لدى الصين.

واتفق الخبراء المشاركون في المنتدى على أهمية تبادل الخبرات في مجال التحديث، وتعزيز الحوار في مختلف المجالات.

وتضمن المنتدى معرضا صينيا للكتاب بشأن الحوكمة والتعاون.

وقد شارك في استضافة المنتدى مجموعة الصين للاتصالات الدولية، والسفارة الصينية في تركيا، والقنصلية الصينية العامة في اسطنبول، ومؤسسة ((تركواز ميدا جروب)) التركية.

وانعقد المنتدى الخامس للاتصالات بين الصين وتركيا، بحضور نحو 100 مشارك من مختلف القطاعات، وركز على الإصلاح والانفتاح لخلق فرص جديدة.