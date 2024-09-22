ads
الأحد 22 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد خطأ كورتوا.. ريال مدريد يضرب إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قلب فريق ريال مدريد الطاولة على ضيفه إسبانيول، بالفوز عليه برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بالرغم من محاولات الملكي العديدة لهز شباك الخصم.

وفي الشوط الثاني، باغت إسبانيول، مضيفه ريال مدريد بهدف مبكر، جاء عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 54، حيث أخطأ الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في التعامل مع عرضية لاعب إسبانيول ليضعها في شباكه، معلنًا تقدم الضيوف بهدف للا شئ.

خطأ كورتوا

وبعد خطأ كورتوا الكارثي، جاء رد ريال مدريد سريعًا بهدف التعادل في الدقيقة 58 بقدم داني كارفخال.

وضرب نجوم ريال مدريد، إسبانيول بثلاثة أهداف متتالية، جاءت عن طريق البرازيلي رودريجو جوس في الدقيقة 75 من صناعة مواطنه فينيسيوس جونيور، الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.

وأضاف فينيسيوس الهدف الثالث في الدقيقة 78 من صناعة كيليان مبابي، الذي بدوره اختتم الرباعية بهدف في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر، والذي يواجه فياريال في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

ريال مدريد إسبانيول الدوري الإسباني كورتوا مبابي فينيسيوس مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول خطأ كورتوا اخبار ريال مدريد