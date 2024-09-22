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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يشيد بحرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة الرياضية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتوجيهات الصادرة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتضمنة التوجيه بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية فى هذا الشأن.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن التوجيهات الرئاسية تأتي فى إطار الحرص والاهتمام من الدولة المصرية لتطوير المنظومة الرياضية بكافة مفرداتها والوصول إلى معدلات من الإنجاز تتواكب ومتطلبات وطموحات الجماهير المصرية على كافة المستويات وفى شتي المناسبات.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن تكليفات الرئيس السيسي تضمنت محاور عمل محددة منها حوكمة إطار عمل المنظومة الرياضية على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والفنية والمالية والإدارية، وسوف تشهد الفترة المقبلة تنظيم مسارات العمل فيما يتعلق بكافة الجوانب المتضمنة بتكليفات الرئيس وخاصة فى ضوء البدء فى إقرار المقترحات الخاصة بالتعديلات المرتقبة فى قانون الرياضة بالشكل الذى يضمن ضبط الأداء القانوني للمنظومة الرياضية فضلاً عن حوكمة الأداء المالي والإدارى لكافة الهيئات الرياضية تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

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