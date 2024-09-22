احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلات هضمية مزعجة، مثل الانتفاخ، الحموضة، وعسر الهضم، والتي غالبًا ما تكون نتيجة لعادات غذائية غير صحية.

وبينما يسعى البعض للحصول على وجبة إفطار سريعة وصحية، قد ينتهي بهم الأمر بتناول أطعمة تسبب لهم مشكلات هضمية خطيرة، خاصة إذا تم تناولها على معدة فارغة. في هذا التقرير، نعرض أبرز هذه الأطعمة وفقًا لموقعي "Health" و"NDTV".

1. الفواكه الحمضية: حموضة زائدة تضر المعدة

بالرغم من الفوائد الكبيرة للفواكه الحمضية مثل البرتقال، الجريب فروت، والليمون، إلا أن تناولها على الريق قد يزيد من حموضة المعدة. الحموضة العالية قد تؤدي إلى الشعور بحرقة في المعدة وعدم الراحة، مما يجعل هذه الفواكه خيارًا غير مناسب لتناولها على معدة فارغة.

2. الأطعمة الحارة: تحفيز مفرط لإفراز حمض المعدة

الأطعمة الحارة تحفز إفراز كميات كبيرة من حمض المعدة، مما يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة والأمعاء. هذا التهيج قد يتسبب في آلام حادة وحرقة، وبالتالي يفضل تجنب تناول مثل هذه الأطعمة في بداية اليوم.

3. الزبادي: فوائده تتلاشى على الريق

على الرغم من أن الزبادي يُعتبر مصدرًا مهمًا للبروبيوتيك (البكتيريا النافعة)، إلا أن تناول الزبادي على معدة فارغة قد يؤدي إلى موت هذه البكتيريا بسبب الحموضة العالية في المعدة. وبالتالي، يفقد الزبادي جزءًا كبيرًا من قيمته الغذائية عند تناوله بهذه الطريقة.

4. الأطعمة المقلية والدهنية: ثقل على الجهاز الهضمي

تحتوي الأطعمة المقلية والدهنية على كميات كبيرة من الدهون التي يصعب على المعدة هضمها، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والثقل. مثل هذه الأطعمة تستغرق وقتًا طويلًا للهضم، وقد تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة على مدار اليوم.

5. الأطعمة السكرية: تقلبات حادة في مستويات السكر

تناول الحلويات أو الأطعمة الغنية بالسكر على الريق يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض سريع. هذه التقلبات الحادة في نسبة السكر قد تؤدي إلى الشعور بالتعب والتوتر، بالإضافة إلى زيادة الشهية والرغبة في تناول المزيد من الطعام.

6. الأطعمة المصنعة: مواد حافظة تضر المعدة

تحتوي الأطعمة المصنعة على مواد حافظة ومضافات غذائية يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي وتسبب حساسية لدى البعض. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية اللازمة لبدء اليوم بشكل صحي.

يعد الإفطار وجبة أساسية ينبغي اختيار مكوناتها بعناية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. في ظل هذه المعلومات، يتعين على الأفراد تجنب الأطعمة التي قد تسبب مشكلات هضمية على الريق، واستبدالها بأطعمة صحية وغنية بالعناصر الغذائية الضرورية.