السفير الروسي بالقاهرة: أمريكا تمتلك القوة لوقف الحرب على غزة

أكد جيورجي بوريسنكو السفير الروسي بالقاهرة، أن الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال أمر واضح للجميع في الحرب على قطاع غزة، وأمريكا قدمت بعض المبادرات لوقف الحرب، ولكن دون أي نتائج على أرض الواقع، وروسيا ستتعاون مع المجتمع الدولي للضغط على الجهات التي تدعم دولة الاحتلال في الحرب على قطاع غزة، من خلال التعاون مع الدول العربية، وهذا ما تم الإعلان عنه خلال المنتدى الروسي مع الدول العربية في المغرب، وأمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على وقف الحرب في قطاع غزة، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة لا تريد ذلك، والوضع يسوء بشكل مستمر، وما يؤكد ذلك ما حدث في لبنان من انفجار أجهزة لاسلكية في أيادي حامليها وداخل المنازل.

وأضاف السفير الروسي بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" ، أن روسيا تدعم الجهود المصرية والعربية في إيقاف الحرب على قطاع غزة والضفة العربية، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد على ضرورة وقف إراقة الدماء في هذا الصراع، فروسيا من أوائل الدول في مجلس الامن التي تقدمت بمشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، ولكن هذا القرار عُطل من قبل الدول الغربية مثل أمريكا وفرنسا.

واستقبلت جريدة "البوابة نيوز" السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسنكو، بحضور الدكتورة داليا عبدالرحيم رئيس التحرير وخالد عبدالرحيم نائب رئيس مجلس إدارة جريدة البوابةنيوز، والدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية والدولية بجامعة القاهرة، حيث أجرت معه لقاءً تناول العلاقات المصرية الروسية وتطورات الحرب في أوكرانيا والصراع العالمي.