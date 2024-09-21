كولر: فخور بتدريبي لهذا الفريق واسم الأهلي يجعله منافسًا في كل البطولات

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالاحتفال بلقب بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق أظهر شخصية رائعة على مدار الموسم.

كولر: الأهلي قدم مستوى رائعا

وقال مارسيل كولر عقب احتفالية التتويج ببطولة الدوري: «الفريق قدم مستوى رائعًا، وأظهر شخصيته الحقيقية على مدار الموسم، أنا فخور للغاية بهؤلاء اللاعبين، وسعيد بالطبع بلقب الدوري».

وأوضح كولر أن اسم النادي الأهلي يجعله دائمًا منافسًا على كل البطولات، مؤكدًا أن اللاعبين استمعوا لتعليماته بشكل جيد وقاموا بتطبيقه وهو ما أسهم في النهاية في التتويج بلقب بطولة الدوري.

وأبدى كولر سعادته بتواجد حراس كبار في الأهلي، مؤكدًا أن محمد الشناوي ومصطفى شوبير وزملاءهما أسهموا بشكل كبير في التتويج بلقب الدوري.

وأشار كولر في حديثه إلى أن فوز الأهلي بلقب الدوري رد على كل المشككين في وجود أزمات مع اللاعبين، مؤكدًا أن العلاقة يسودها الاحترام المتبادل ببن الطرفين.

واختتم كولر حديثه بأن الفريق سيبذل قصارى جهده للفوز بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبلة.