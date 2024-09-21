1.61 مليار يوان حجم التجارة بين مصر والصين خلال 6 أشهر

أعلن أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية تشينغداو تسنغ تشانرونغ، عن أن النصف الأول من هذا العام بلغ حجم التجارة بين الجانبين 1.61 مليار يوان، بزيادة 30.6%.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية بالذكرى الـ 75 لجمهورية الصين الشعبية التي تنظمها القنصلية الصينية بالإسكندرية، أن تشينغداو ومص تشهدان تبادلات تجارية متزايدة، ويستمر تعاونهما الاقتصادي والتجاري في التعمق.. وفي عام 2023، بلغ حجم التجارة بين تشينغداو ومصر 2.54 مليار يوان.

وأشار إلى أن ازدادت التبادلات والتعاون بين تشينغداو والإسكندرية في السنوات الأخيرة.. وفي مايو الماضي، وقعت مدينة تشينغداو ومحافظة الإسكندرية مذاكرة نوايا للتعاون الودي، مما فتح فصلا جديدا في التعاون بين الجانبين.

وعن احتفالية بالذكرى الـ 75 لجمهورية الصين الشعبية، قال: "إن على مدار الـ 75 عامًا الماضية، عمل وطننا الأم العظيم بجد ومضى قُدمًا بشجاعة، وحققت باستمرار إنجازات تنموية جديدة، والتي جذبت الاهتمام العالمي. وفي السنوات الأخيرة، ثابرت الصين على توسيع الانفتاح الرفيع المستوى على العالم الخارجي، واقترح الرئيس شي جينبينغ مبادرة البناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، وتعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وها قد أصبحت الصين المنفتحة محرِّكًا هامًّا للتنمية والازدهار العالميين".

وتابع: "تشينغداو هي من أول 14 مدن صينية ساحلية منفتحة، تحت حِضن الوطن الأم، وتفرُّصًا لسياسة الإصلاح والانفتاح، حققت تشينغداو تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة، وفي عام 2023، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 1.57 تريليون يوان، وتجاوز إجمالي حجم الواردات والصادرات 870 مليار يوان، مما يجعلها أحد أهم الموانئ التجارية في الصين".