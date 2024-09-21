الهلال يحسم كلاسيكو الدوري السعودي بثلاثية في شباك اتحاد جدة

فاز فريق الهلال على ضيفه اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت في كلاسيكو الدوري السعودي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن.

كشر الهلال عن أنيابه مبكرًا في اللقاء وهدد مرمى اتحاد جدة، حتى نجح في قص شريط أهداف المباراة في أول 5 دقائق.

الهلال يحسم كلاسيكو الدوري السعودي لصالحه على حساب اتحاد جدة

افتتح الصربي ألكسندر ميتروفيتش التهديف في الدقيقة الثالثة من صناعة البرتغالي روبن نيفيز، قبل أن يحرز الهداف الصربي الهدف الثاني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وعزز القائد سالم الدوسري تقدم الزعيم على العميد بهدف ثالث في الدقيقة 37 من صناعة نيفيز أيضًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال على اتحاد جدة بنتيجة 3-0.

في الشوط الثاني، حاول اتحاد جدة بقيادة نجمه الفرنسي كريم بنزيما مرارًا وتكرارًا هز شباك الهلال، ولكن لم تنجح هذه المحاولات إلا في الدقيقة 86 عن طريق بنزيما، الذي قلص الفارق بهدف أول للاتحاد من صناعة موسى ديابي، لتنتهي المباراة بفوز الهلال على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بتلك النتيجة، انفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد اتحاد جدة عند 9 نقاط في المركز الثاني.