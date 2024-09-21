منتخب ناشئي اليد يكتسح الجزائر في ختام مجموعات بطولة إفريقيا

تمكن المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد 2006، من تحقيق فوز كبير، على نظيره الجزائر بنتيجة 42/22، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

أنهى الفراعنة الشوط الأول بالتقدم بنتيجة 22/11، ليكمل التألق وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 42/22.

كان قد حقق الفراعنة الفوز على غينيا في مستهل مشواره بالبطولة بنتيجة 46/22، ثم حقق فوزًا كاسحًا على نظيره بوروندي، بنتيجة 66/15، وأخيرًا الفوز على الجزائر لينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة.



تضم قائمة المنتخب الوطني كل من، يوسف عبدالغني، حمزة وليد، حسن تامر، يوسف عبدالهادي، مصطفى أحمد، عبدالرحمن أشرف، زياد أحمد، عمر بركة، أحمد رمضان، حازم الصباغ، محمد عدلان، سيف جلال، أحمد حلمي، عادل سعد، محمود أحمد، محمد إسماعيل، حسين محمد، وعمر رضا.

فيما يضم الجهاز الفني كل من، الكابتن محمد الألفي المشرف على منتخبات الناشئين والشباب، ومحمد عبدالسلام مديرًا فنيًا، ووائل فهيم مدربًا، وتوفيق المتولي مديرًا إداريًا، وماجد مدحت أخصائي العلاج الطبيعي، والكابتن عمر نعيم مدربًا لحراس المرمى.