قبل مواجهة ديربي الغضب.. قصة أغرب مهاجم في تاريخ لقاءات الإنتر وميلان

ويحتضن ملعب جوزيبي مياتزا، الليلة، ديربي الغضب بين الإنتر وميلان، حيث ترجع تسمية الملعب بهذا الاسم، إلى المهاجم الإيطالي التاريخي الراحل جوزيبي مياتزا، والذي لعب للناديين خلال عشرينيات إلى أربعينيات القرن الماضي.

يحل فريق ميلان، اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره الإنتر بملعب جوزيبي مياتزا في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ملعب المهاجم الأغرب في تاريخ لقاءات قطبي ميلانو يحتضن قمة الجولة الخامسة

يعد هذا المهاجم من أغرب اللاعبين على مستوى الساحرة المستديرة، حيث إنه مصنف كأكثر اللاعبين غرابة في تاريخ كرة القدم وتاريخ الناديين العريقين لتصرفاته الغريبة، رغم تمتعه بالفنيات المذهلة وأهدافه الغزيرة.

أما أغرب قصة تداولتها الصحف وقتها، أنه في أحد ديربيات الغضب بين ميلان وإنتر، استيقظ قبل بداية المباراة بـ3 دقائق فقط، والغريب أنه ارتدى الزي الخاص بفريقه وذهب سيرًا على قدميه وفي الطريق التقى بأحد أصدقائه وجلسا في أحد المقاهي المحاذية لملعب اللقاء وتبادلا حوارًا وهما يرتشفيان كوبًا من القهوة، بالرغم من أن المباراة كانت تلعب في نفس الوقت والإنتر منهزم.

وشارك مياتزا في هذه المباراة بالشوط الثاني، بعدما أدخله مدربه في الدقيقة 74، فسجل 3 أهداف «هاتريك» في غضون 10 دقائق، ليطلب الخروج من الملعب في الدقيقة 84 ويغادر لمنزله ليكمل نومه.