دعم تنموي ومنح وتدريب لآلاف الشباب في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم الجهود التنموية بمحافظة البحيرة وتحسين فرص التشغيل للشباب، مشيدة بالتعاون المستمر بين المحافظة والجهاز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يتماشى مع مبادرة السيد الرئيس "بداية" لبناء الانسان المصرى.

هذا وفي اطار التعاون المثمر بين محافظة البحيرة وجهاز تنمية المشروعات لتحقيق شراكات فعّالة تسهم في دعم مشروعات التنمية، وضمن احتفالات محافظة البحيرة بالعيد القومي، وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

تسليم عقود استكمال المنح المقدمة لصالح 4 جمعيات أهلية بما يقرب من 5 مليون جنيه

قام اليوم السبت اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة بحضور السيد نصار، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، بتوزيع عدد من المنح التنموية في قطاعات البيئة والصحة والتدريب على التشغيل، والتي تستهدف خمسة مراكز بنطاق المحافظة وهي كوم حمادة، إيتاي البارود، الدلنجات، إدكو، ورشيد، وذلك خلال إحتفالية بقاعة ديوان عام المحافظة.

وفى مستهل اللقاء اشاد اللواء حسن موافي بالتعاون المثمر بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتقديم الدعم المستدام في مختلف القطاعات، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخلق فرص عمل للشباب، وتوفير بيئة صحية وتعليمية متطورة، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في المساهمة فى تحقيق تلك الأهداف

حيث قام السكرتير العام ومدير فرع الجهاز بتسليم عقود استكمال المنح المقدمة من الجهاز لصالح 4 جمعيات أهلية بإجمالي 4.9 مليون جنيه.

تشمل هذه المشروعات قطاعات متعددة مثل الصحة، البيئة، محو الأمية، وتحسين فرص التشغيل. وتلك المشروعات هى:

1. مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي

ويهدف إلى تأهيل 450 شابًا وفتاة على المهارات الحياتية واكتشاف الذات المهنية وريادة الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل دائمة للشباب من الجنسين.

2. مشروع تحسين فرص التشغيل لدى الغير

يركز هذا المشروع على تدريب 542 شابًا وفتاة على مهارات الحياكة المتقدمة وأساسيات التشطيب والتغليف، بما يساهم في توفير 357 فرصة عمل دائمة ولائقة للشباب من الجنسين من خلال تيسير فرص التشغيل لدى الغير .

3. مشروع تشغيل الفتيات في المبادرات الصحية والإنجابية

ويستهدف المشروع تحسين الصحة الإنجابية وتبني 6600 أسرة لمفهوم صحة الأم والطفل والمساعدة بين الولادات، وتوفير 13,100 فرصة عمل شخص/يوم، بالإضافة إلى تدريب 61 مرشدة صحية للعمل بالمناطق المستهدفة.

4. مشروع تشغيل الشباب في مبادرات محو الأمية ورفع الوعي

ويهدف إلى توفير 11,950 فرصة عمل، وافتتاح 38 فصلًا لمحو الأمية، مع تدريب 38 شابًا وفتاة على مهارات التواصل وإدارة الذات.

كما تم خلال اللقاء تسليم عدد 9 شيكات لعملاء الإقراض الممولين من خلال عقود الجمعيات الأهلية بإجمالي 185,000 جنيه.