مصطفى عسل يُتوج ببطولة باريس الدولية للإسكواش على حساب علي فرج

توج مصطفى عسل، لاعب نادي بالم هيلز والمصنف الثانية عالميا ببطولة باريس الدولية للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش- ليحقق ثاني ألقابه مع نادي بالم هيلز ويفوز بالبطولة الثانية خلال شهر سبتمبر، وذلك على حساب منافس واحد فقط وهو على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، بـ 3-1.

وخطف بطل نادي بالم هيلز مصطفى عسل- المصنف الثاني عالميًا- بطولة باريس الدولية للإسكواش من بطل العالم علي فرج-المصنف الأول عالميًا- بعد تغلبه عليه بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 11-7, 11-8 , 4-11 , 11-7 ، وهذه هي البطولة الثانية التي يحققها مصطفى عسل على حساب "فرج" خلال شهر سبتمبر.

في هذا الصدد أعرب لاعب بالم هيلز مصطفى عسل، عن سعادته بتحقيق ثاني ألقابه مع نادي بالم هيلز الرياضي خلال أقل من شهر، مما يعد حافزًا له لتحقيق أرقام قياسية في لعبة الإسكواش مع بالم هيلز، والحفاظ لمصر على ريادة اللعبة، مشيدًا بالدعم الذي يتلقاه من إدارة بالم هيلز لتحفيزه على تطوير مستواه وتحقيق الألقاب.

ويعد الفوز ببطولة باريس الدولية للإسكواش، إنجازًا جديدًا لمسيرة لاعب بالم هيلز خلال مشواره الاحترافي بلعبة الإسكواش، إذ تعد بطولة باريس إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، ويشارك بها عدد كبير من اللاعبين من مختلف الجنسيات.

يذكر أن نادي بالم هيلز، يلعب دورًا رئيسيًا في دعم رياضة الإسكواش في مصر سواء من خلال ضم أفضل المواهب في اللعبة لتطوير مستواهم للحفاظ على ريادة اللعبة، وكذلك من خلال رعاية المنتخب القومي للإسكواش للتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والفوز بالميداليات الذهبية.