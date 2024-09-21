الأردن يؤكد ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة لإنهاء الأزمة السورية

شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويعيد لها الأمن والأمان وتهيئ الظروف للعودة الطوعية للاجئين.

جاء ذلك خلال اجتماع الصفدي اليوم السبت مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون، وبحث معه الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وحذر الصفدي من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين والمنظمات المعنية برعايتهم، مؤكدا أن مسؤولية توفير العيش الكريم للاجئين هي مسؤولية دولية مشتركة لا يجوز أن تلقى على عاتق الدول المستضيفة وحدها.

وأكد الصفدي أن حل قضية اللاجئين هي في عودتهم إلى وطنهم ما يستوجب جهدا دوليا حقيقيا لحل الأزمة السورية.

ولفت الصفدي إلى أن الأردن لن يستطيع تعبئة الفراغ الناتج عن تراجع الدعم الدولي للاجئين ولن يكون قادرا على توفير الخدمات التي تتوقف المنظمات الدولية عن تقديمها للاجئين.

بدوره، ثمن بيدرسون الدور الكبير الذي يقوم به الأردن في توفير العيش الكريم للاجئين، مؤكدا أهمية دور الأردن في جهود حل الأزمة السورية.