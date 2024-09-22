مبادرة «رحلة للبنات فقط».. خطوة جديدة تنضم لجهود الدولة لتمكين المرأة وتعزيز قدراتها

في ضوء جهود الدولة المصرية لتعزيز دور المرأة وتمكين الفتيات، جاءت مبادرة "رحلة للبنات فقط" كجزء من الجهود المستمرة لدعم الفتيات نفسيًا واجتماعيًا، وتجهيزهن لمواجهة تحديات الحياة.

أطلقت هذه المبادرة مؤسسة التنمية المستدامة بالتعاون مع المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة، واستمرت لمدة شهر كامل، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى دعم الفتيات وتزويدهن بالأدوات اللازمة لتحقيق تطلعاتهن في المستقبل.

تعزيز الوعي وتطوير المهارات

تهدف مبادرة "رحلة للبنات فقط" إلى خلق جيل واعٍ من الفتيات مدرك لتحديات مرحلة النمو، ومجهز بالمهارات والأدوات التي تساعدهن في التعامل مع هذه التحديات، وتم تقديم ورش عمل وأنشطة تثقيفية لتوعية الفتيات بأهمية الصحة النفسية والجسدية، وتطوير قدراتهن الاجتماعية والعملية خلال المبادرة.

دعم الفتيات نفسيًا وجسديًا

تركز المبادرة على تقديم دعم شامل للفتيات من خلال الأنشطة التوعوية التي تغطي الجوانب الصحية والنفسية. الهدف الأساسي هو تمكين الفتيات من فهم مراحل النمو التي يمررن بها، والتكيف مع هذه التغيرات بشكل صحي وسليم وفقا للبيان الرسمي الصادر المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة، في سبتمبر 2024

ورش العمل الصحية والنفسية

كما شملت المبادرة تنظيم ورش عمل ركزت على الصحة النفسية والجسدية للفتيات احتوت نصائح حول كيفية مواجهة التحديات اليومية وكيفية التعامل مع التغيرات النفسية في هذه المرحلة العمرية الحساسة.

تعزيز الثقة بالنفس والتفاعل الإيجابي

شهدت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من الفتيات المشاركات، اللواتي عبرن عن استفادتهن من المعلومات المقدمة ومن الأنشطة التي ساعدتهن على تطوير قدراتهن الشخصية، ويعكس هذا التفاعل نجاح المبادرة في تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن وتشجيعهن على مواصلة تطوير مهاراتهن.

الأنشطة الترفيهية والتعليمية

وذكر تقرير صادر عن مؤسسة التنمية المستدامة هذا الشهر، ان المبادرة قدمت أنشطة تجمع بين الترفيه والتعلم، مثل زيارات لمواقع تاريخية وثقافية، بالإضافة إلى ورش تعليمية حول مهارات التواصل وحل المشكلات وهدف هذه الانشطة تمكين الفتيات من استكشاف مواهبهن وتعزيز مهاراتهن الاجتماعية.

إشادة الجهات المعنية

وأشارت مؤسسة التنمية المستدامة الى تأكيد الجهات المنظمة على أهمية هذه المبادرة في خلق جيل من الفتيات الواعدات، حيث عبرت الجهات الداعمة عن تطلعها إلى استمرار تقديم مبادرات مشابهة في المستقبل لتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل أكبر عدد من الفتيات.

كما ذكرت مؤسسة التنمية المستدامة ان على رغم النجاح الكبير الذي حققته المبادرة، إلا أن التحديات كانت حاضرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد اللوجستية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ أنشطة المبادرة على نطاق واسع، ولكن هذه التحديات لم تمنع الجهة المنظمة من تقديم تجربة شاملة وناجحة للفتيات.

مبادرات مصرية مشابهة

تسعى مصر دائما لتمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومواهبها وتوظيفها فيما يفيدها وتفيد المجتمع، فلم تكن مبادرة " رحلة للبنات فقط" هي الأولى من نوعها في مجال تمكين الفتيات والسيدات، بل في السنوات الاخيرة تم إطلاق العديد من تلك المبادرات، ومنها:

مبادرة "تمكين الفتيات الريفيات"

في إطار جهود الحكومة المصرية لتمكين المرأة، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في يونيو 2023 مبادرة "تمكين الفتيات الريفيات"التي هدفت لدعم الفتيات في المناطق الريفية من خلال تقديم برامج تدريبية شاملة، تشمل التعليم المهني والتوعية الصحية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للفتيات في هذه المناطق.

برنامج "التوعية الصحية للفتيات":

كما أطلقت وزارة الصحة والسكان في يناير الماضي برنامج "التوعية الصحية للفتيات" الذي يركز على توعية الفتيات في المدارس والجامعات حول أهمية الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية، وشمل البرنامج تقديم حملات توعوية عن كيفية الوقاية من الأمراض وتبني نمط حياة صحي.

مبادرة "شباب وعي"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في فبراير 2024 مبادرة "شباب وعي"، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الصحي والنفسي للفتيات والشباب، من خلال برامج توعوية وورش عمل تركز على التطوير الشخصي والمهني، كما تسهم هذة المبادرة خلق بيئة صحية تساعد الفتيات على تطوير إمكانياتهن الشخصية.