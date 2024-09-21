لافروف: المأساة والكارثة الإنسانية في غزة لا مثيل لهما

قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إن إسرائيل بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي عملية وحشية ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن المأساة والكارثة الإنسانية في غزة لا مثيل لهما.

وأشار لافروف، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" بُثت اليوم السبت، إلى أنه خلال عشرة أشهر منذ بدء إسرائيل للعملية العسكرية في غزة قتل من السكان المدنيين والفلسطينيين أكثر من ضعفي قتلى الحرب في دونباس خلال 10 سنوات.

وشدد على أن واشنطن تواصل إعاقة قرارات بمجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، كما أن السياسة الأمريكية تدعم انتهاكات القيادة الإسرائيلية الحالية في غزة.

وأضاف أنه الأهم في هذه المرحلة أن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار في غزة، والبدء في حديث جدي حول إقامة دولة فلسطينية.