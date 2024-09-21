أول تعليق من محمود الخطيب بعد استلام الأهلي درع الدوري

أعرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سعادته بتتويج النادي ببطولة الدوري رقم 44 في تاريخه والموسم الثاني على التوالي.

تقدم بالشكر في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورت» إلى لاعبي الأهلي وجماهير ومجلس إدارته والجهاز الفني، وجميع الأجهزة التنفيذية بالنادي.

وأهدى رئيس الأهلي البطولة إلى شهداء النادي الأهلي، مؤكدًا أن لاعبو الأهلي والجهاز الفني يغلقون صفحة التتويج بدرع الدوري، بعد الخروج من أرضية الملعب، والتركيز فيما هو قادم.

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وتسلم الأهلي درع الدوري في احتفالية استثائية بعد الفوز على جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.