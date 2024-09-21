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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أول تعليق من محمود الخطيب بعد استلام الأهلي درع الدوري

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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أعرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن سعادته بتتويج النادي ببطولة الدوري رقم 44 في تاريخه والموسم الثاني على التوالي.

تقدم بالشكر في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون تايم سبورت» إلى لاعبي الأهلي وجماهير ومجلس إدارته والجهاز الفني، وجميع الأجهزة التنفيذية بالنادي.

وأهدى رئيس الأهلي البطولة إلى شهداء النادي الأهلي، مؤكدًا أن لاعبو الأهلي والجهاز الفني يغلقون صفحة التتويج بدرع الدوري، بعد الخروج من أرضية الملعب، والتركيز فيما هو قادم.

https://www.facebook.com/reel/1060525519104849

وتسلم الأهلي درع الدوري في احتفالية استثائية بعد الفوز على جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الدوري رقم 44 في تاريخه الأهلي وجماهير