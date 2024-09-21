رغم «سباعية» الكأس.. مانشستر يونايتد يتعثر أمام كريستال بالاس بالبريميرليج

تعثر فريق مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي أمام مضيفه كريستال بالاس، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فرض كريستال بالاس التعادل السلبي على ضيفه مانشستر يونايتد، رغم وجود محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك.

مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

وعاندت العارضة، مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس، وذلك في الدقيقتين 27 من برونو فيرنانديز وأليخاندرو جاراناتشو، والمدافع ماتياس دي ليخت في الدقيقة 68، لينتهي اللقاء بلا أهداف.

كان مانشستر يونايتد حقق فوزًا ساحقًا على بارنسلي بسباعية نظيفة، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو)، قبل أن يتعادل سلبيًا مع كريستال بالاس في البريميرليج.

بتلك النتيجة، احتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما تواجد كريستال بالاس في المركز السادس عشر وفي رصيده 3 نقاط.