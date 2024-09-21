زراعة النواب: "مفيش نقابة رسمية للفلاحين في مصر"

أكد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه حتي الآن لا يوجد نقابة رسمية للفلاحين ومن المتوقع وصول مشروع قانون إنشاء نقابة لهم من قبل الحكومة ومناقشتة خلال دور الانعقاد القادم .

وأضاف الشوربجي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن الكارت الذكي للفلاح التي كانت جزء من منظومة التحول الرقمي وسهل الكثير وساعد الفلاح في الصرف بأسهل الطرق وأسرعها، لابد أن تكتمل المنظومة ايضا بالإنتهاء من ترسيخ نقابة رسمية لهم لتكون لسان كل مزارع وفلاح وتدعم وتقف علي كافة الحلول العاجلة لقضاياالزراعة في مصر.



وأشار الشوربجي إلي أن الدولة خلال الفترة الأخيرة ساندت على الفلاح في الكثيرمن مطالبهم، من رفع سعر توريد عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي على رأسها كان القمح.



وطالب بضرورة أن يطال ملف الزراعة ترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة وعودة الحملات التثقيفية للفلاحين، وآليات زيادة الإنتاجية وغيرها من الملفات الخاصة بالمنظومة الزراعية.

