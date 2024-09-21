النيابة تصرح بدفن جثمان ابن المطرب إسماعيل الليثي بعد سقوطه من الطابق العاشر

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثمان الطفل رضا نجل المطرب إسماعيل الليثي، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في حادث سقوطه من الطابق العاشر بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة

وكان مطرب المهرجانات حمو بيكا، أعلن وفاة رضا ابن المطرب إسماعيل الليثى الشهير بضاضا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، حيث كتب معلقًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضا ابن النجم إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يرحمك يارب ويصبر أهلك ”.

وإسماعيل الليثي هو مطرب شعبي قدم العديد من الأغاني الناجحة، وفى إحدي اللقاءات، قال إسماعيل الليثي: "كنت بغني على طول منذ صغري، وجدتي دخلتني مركز شباب إمبابة ودخلت مسابقة وحصلت على المركز الأول، ثم ذهبت لدار الأوبرا المصرية لدى المايسترو سليم سحاب، وعلمني الكثير، وذلك عندما كان عمري سبع سنوات".