تحطم درع الدوري خلال مراسم احتفالات تتويج الأهلي

في لقطة طريفة خلال مراسم تسلم محمد الشناوي قائد وحارس مرمى النادي الأهلي لدرع الدوري لرفعه معلنا تتويج النادي الأهلي باللقب سقطت قاعدة الدرع أثناء قيام الشناوي برفعه.

كانت رابطة الاندية المحترفة قد أعلنت عن تسليم الأهلي درع الدوري عقب مباراة جورماهيا بعد وصول درع الدوري الجديد الذي تم تصنيعه في إنجلترا.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق جور ماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي انطلقت في السابعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ٣٢.

حقق الفريق الفوز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الكينية نيروبي، ليتأهل الأهلي لدور المجوعات بالفوز 6/0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.