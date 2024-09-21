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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل وفاة ابن المطرب إسماعيل الليثي بعد سقوطه من الطابق العاشر بإمبابة

الطفل المتوفى
الطفل المتوفى
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لقي نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي مصرعه إثر سقوطه من الطابق ال١٠ بإمبابة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة إمبابة إخطارا من المستشفى التخصصي بإمبابة بوصول طفل يبلغ من العمر ٩ سنوات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبعمل التحريات تبين أن الطفل يدعى رضا الليثي بالصف الثالث الابتدائي، نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، وسقط من الطابق العاشر، إثر اختلال توازنه، وأصيب بتهشم بالجمجمة و كسور متفرقة بجميع انحاء الجسد، وتم نقله إلى المستشفى فى محاوله لاسعافه إلا انه توفى متأثرًا بإصابته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إمبابة المستشفي التخصصي بإمبابة