قافلة طبية مجانية للكشف على ٥١٥ مواطنا بدمياط

أطلقت مديرية الصحة في دمياط قافلة طبية مجانية بقرية المشروع بمركز كفر البطيخ استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وأشارت مديرية الصحة إلى أن القافلة تضمنت ٧ عيادات تخصصية، علاوة على تضمنها وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، وتردد عليها ٥١٥ مواطن تلقو خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم إحالة حالتين لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وأيضًا إجراء ١٧٤ تحليل بمعمل الدم و ٣٦ تحليل بمعمل الطفيليات، وكذلك فحص ٦حالات بالأشعة و ١٦ حالة بالسونار، وفحص ٩١ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وعقد ٧ ندوات للتثقيف الصحى حضرها ٦٦مواطن.

كما قام اليوم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط بالاجتماع برئيسات التمريض بالمستشفيات و الادارات الصحية بحضور فادية مدير ادارة التمريض بالمديرية ، حيث بدأ الاجتماع بتقديم التهنئة لجموع التمريض على مستوى المحافظة باعتبارهم خط الدفاع الاول للمنظومة الصحية.

ناقش الاجتماع كيفية تلاقى السلبيات التى تم ملاحظتها من خلال المرورات المتتابعة من فرق اشراف المديرية و الوزارة .

وجه الدكتور بدران بسرعه اعلان حركة التمريض لضخ دماء تمريضية جديدة بالمستشفيات،

كما وجه بزيادة عدد التمريض بالنوبتجيات و السهر بالمستشفيات لتوفير افضل خدمة طبية للمواطنين.

أكد بدران خلال اجتماعه على تقديم كل سبل الدعم لافراد مهنة التمريض على مستوى المحافظة بالاضافة إلى الاهتمام بتكثيف التدريبات العملية لافراد التمريض لدعم مستواهم المهنى و تقديم أفضل مستوى أداء للخدمات التمريضية داخل المنظومة الصحية .