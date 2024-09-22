بالصور.. "توتة توتة" أول عروض المرحلة الخامسة من مسرح المواجهة والتجوال

في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلقت أمس عروض المرحلة الخامسة من مشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك من قصر ثقافة قنا.

وأكد المخرج محمد الشرقاوي، المشرف على مسرح "المواجهة والتجوال"، أن الانطلاقة كانت بعرض مسرحية "توتة توتة" أحد عروض مبادرة "ولد هنا" والتي تهدف إلى المساهمة في تعريف الأجيال الجديدة في جميع محافظات مصر بالقامات والرموز المصرية في مختلف المجالات، وإظهار قدوة ومثل عليا لهم.

وتابع الشرقاوي: شهد اليوم الأول حضورًا جماهيريًا لافتًا لمختلف الفئات العمرية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تقديم العرض في عدد من قرى ونجوع المحافظة، كما سيتم تقديم العروض في عدد من الجامعات والمعاهد الأزهرية.

يذكر أن المرحلة الجديدة تستهدف 18 محافظة، من خلال تقديم 8 عروض مسرحية، تهدف إلى تحقيق 200 ليلة عرض، تشمل عروضًا من فرق: مسرح الطليعة، المسرح الكوميدي، مسرح القاهرة للعرائس، مركز الهناجر للفنون، المسرح القومي للطفل، بالإضافة إلى فرقة "المواجهة والتجوال".