جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن تكثيف قصفه علي جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، إن عشرات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية استهدفت قاذفات الصواريخ، التي زعم جيش الاحتلال أنها كانت ستستخدم في هجوم لحزب الله علي إسرائيل.

وأضاف هجاري، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، "بشكل عام، ضربنا اليوم ما يقرب من 400 منصة إطلاق صواريخ لحزب الله، متابعا أن إسرائيل "تضرب بشكل منهجي، وتسلب المزيد والمزيد من قدرات حزب الله."

وأشار إلي إن جيش الاحتلال قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل إبراهيم عقيل، وهو قائد بارز في حزب الله، بالإضافة إلي 15 قائدا آخر، زعم أنهم كانوا يخططون لضرب إسرائيل.