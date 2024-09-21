دوري أبطال أفريقيا.. الجيش الروندي يفرض التعادل على بيراميدز في الشوط الأول

حسم التعادل بهدف نتيجة الشوط الأول من مباراة بيراميدز وضيفه الجيش الرواندي في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الجيش الروندي بهدف عن طريق اللاعب داودا سيدو في الدقيقة 11 وأدرك محمد الشيبي التعادل لفريق بيراميدز في الدقيقة 45.

كانت مباراة الذهاب في كيجالي انتهت بالتعادل بهدف.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الرواندي، في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي