الأمين: تتويج منتخب الكراسي المتحركة ببطولة العالم إنجاز يضاف لمنظومة كرة اليد المصرية

أعرب الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد عن سعادته البالغة بتتويج منتخب الكراسي المتحركة بلقب بطولة العالم.

وتوج منتخب مصر للكراسي المتحركة بلقب بطولة العالم التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري بعد فوزه في المباراة النهائية على أمريكا بنتيجة شوطين دون رد .

ووجه الأمين الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز ببطولة العالم لأول مرة في تاريخ مصر مشيرا إلى أن هذا التتويج يعد إنجاز جديد يضاف لمنظومة كرة اليد المصرية .

كما وجه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد الدولي للعبة بقيادة حسن مصطفى على دعم اتحاد اليد في التنظيم المشرف للبطولة العالمية وخروجها بأفضل شكل ممكن واكد ان الدكتور حسن مصطفي لم يترك مباراة في البطولة إلا وتابعها من الملعب مما كان له اكبر الأثر في نجاح البطولة بصفته رئيس الاتحاد الدولي ونحن نشكره علي دعم التنظيم المصري بمنتهي القوة ..

قدم منتخب مصر أداء قوي في المباراة النهائية أمام أمريكا ونجح في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 6/1 قبل أن يفوز في الشوط الثاني.

وشهدت المباراة النهائية تألق عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني وعلى رأسهم مجدي طلعت نجم البطولة الأبرز ومحمد حسب الله سويلم وأحمد صلاح وتوبة مجدي وآيات أحمد وغيرهم .