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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سجل هدفه الرابع.. مرموش يقود آينتراخت فرانكفورت للفوز على مونشنجلادباخ (فيديو)

عمر مرموش نجم آينتراخت
عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت
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قاد النجم المصري عمر مرموش، فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

شارك مرموش في التشكيل الأساسي لفريق آينتراخت فرانكفورت، وخاض اللقاء حتى الدقيقة 85، بعد استبداله بزميله نييلس نكونكو، وسجل هدف فريقه الثاني في شباك مونشنجلادباخ.

انتهى الشوط الأول بتقدم رفاق مرموش بهدف للا شئ، سجله هوجو لارسون في الدقيقة 30، قبل أن يحاول مونشنجلادباخ تعديل النتيجة في الشوط الثاني بكرة في العارضة في الدقيقة 67.

وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني لفريق آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 80، بعد مجهود فردي رائع.

وبهذا الهدف، وصل مرموش إلى هدفه الرابع في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت.

كما أحرز عمر مرموش هدفًا للمباراة الثالثة على التوالي، إذ أحرز في شباك هوفنهايم وفولفسبورج وأخيرًا ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

وبتلك النتيجة، ارتقى آينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.

هدف مرموش في مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا مونشنجلادباخ 

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