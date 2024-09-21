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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

للمرة الثانية على التوالى.. نور الشربينى تُتوج ببطولة باريس للإسكواش 2024

نور الشربيني
نور الشربيني
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توجت المصرية نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج والمصنفة الأولى عالمياً، ببطولة باريس المفتوحة للاسكواش 2024 للسيدات، للمرة الثانية على التوالى، بعد الفوز على مواطنتها نوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالميًا، بنتيجة 3-2.
جاءت نتيجة الأشواط، كالتالى:
6-11، 11-3 ، 8-11 ، 11-7 ، 11-4.
بهذا الفوز توجت نور الشربينى بلقبها الـ 42 فى مسيرتها الاحترافية.

واقيمت البطولة فى فرنسا خلال الفترة بين 15 إلى 21 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار، كواحدة من أهم بطولات الاسكواش فى الموسم الجديد 2024-2025.

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