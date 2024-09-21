مراسم تتويج الأهلي بدرع الدوري .. شاهد

بدأت منذ قليل مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم 2023 - 2024 في استاد القاهرة الدولي بعد نهاية مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت رابطة الاندية المحترفة أعلنت عن تسليم الأهلي درع الدوري عقب مباراة جورماهيا بعد وصول درع الدوري الجديد الذي تم تصنيعه في إنجلترا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 24 ووسام ابو علي في الدقيقة 55 وطاهر محمد طاهر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.