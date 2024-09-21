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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مراسم تتويج الأهلي بدرع الدوري .. شاهد

كولر في استاد القاهرة
كولر في استاد القاهرة
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بدأت منذ قليل مراسم تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم 2023 - 2024 في استاد القاهرة الدولي بعد نهاية مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت رابطة الاندية المحترفة أعلنت عن تسليم الأهلي درع الدوري عقب مباراة جورماهيا بعد وصول درع الدوري الجديد الذي تم تصنيعه في إنجلترا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية  الأهلي رامي ربيعة في الدقيقة 24 ووسام ابو علي في الدقيقة 55 وطاهر محمد طاهر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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