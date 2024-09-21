للمباراة الثالثة على التوالي.. يوفنتوس يتعثر أمام نابولي بالدوري الإيطالي

تعثر فريق يوفنتوس، اليوم السبت، بالتعادل السلبي مع ضيفه نابولي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم، في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

انتهت المباراة بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين، وبعد استحواذ يوفنتوس على الكرة.

وبالرغم من حرمان لاعبي نابولي من الكرة، إلا أنهم صمدوا أمام هجوم اليوفي، ليخرج كل فريق بنقطة من اللقاء.

يوفنتوس يتعادل سلبيًا في 3 مباريات بالدوري الإيطالي

وكان يوفنتوس استهل مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالفوز على آيندهوفن الهولندي بثلاثية مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وسقط يوفنتوس في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل سلبيًا أمام روما في الجولة الثالثة، ثم التعادل مع إمبولي في الجولة الماضية، وأخيرًا يتعادل مع نابولي، ليحصل على نقطة من كل مباراة بنفس النتيجة وهي التعادل السلبي.

وبتلك النتيجة، وصل يوفنتوس إلى النقطة 9، يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما رفع نابولي رصيده إلى 10 نقاط في المرتبة الثالثة.