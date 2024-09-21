القاهرة الإخبارية: 100 غارة للاحتلال لاستهداف مناطق بجنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الموجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني مختلفة اليوم، موضحًا أن اليوم بدأ بوتيرة هادئة للغاية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو حزب الله حتى فتح طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانه على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، وتجاوزت الغارات عدد الـ 100 في الجنوب اللبناني خلال ساعة واحدة.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خرج في دفعات متتالية مستهدفًا مناطق زوتر، دير سريان ، وادي سلوقي، وأيضًا مرتفعات جبل الريحان في جنوب لبنان.

وتابع: «طيران الاحتلال أطلق غارة في عمق الجنوب اللبناني وكانت عنيفة بين منطقة دير الزهراني ورومين، وأيضًا كان هناك سلسلة من الغارات استهدفت وادي برغز ومنطقة سحمر ومرتفعات إقليم التفاح، وهذه المناطق تقع شمال نهر الليطاني أي خارج مناطق العمليات.