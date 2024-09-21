نائب وزير الصحة ومحافظ أسوان يتفقدان عددا من المستشفيات للاطمئنان على جاهزيتها

اطمأن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم توافرها داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ، مؤكداً على أنه يتم تقديم الرعاية الطبية المتكاملة لأى حالات مرضية تتردد على أى صرح طبى ، وخاصة فى ظل تواجد الأطقم البشرية من الأطباء والتمريض .

التأكد من جاهزية الصروح الطبية لإستقبال أى حالات مرضية

وفى هذا الإطار قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بزيارة ميدانية لمستشفيات أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة ، والمسلة حيث تم التأكد من جاهزية هذه الصروح الطبية لإستقبال أى حالات مرضية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية ، ولاسيما بعد أن شهدت تطوير ورفع كفاءة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وهو ما ساهم فى دعمها بأحدث الأجهزة والتجهيزات الحديثة التى تضاهى المواصفات العالمية .

كما قاما بالإطمئنان على الحالات التى تتلقى العلاج بهذه المستشفيات ، وتوافر الآسرة بشكل كافى داخل مستشفيات المحافظة على الوجه الأكمل .

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