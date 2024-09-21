محافظ الدقهلية: حملة نظافة مكبرة لرفع كفاءة الطريق الدائرى بالمنصورة

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، برفع كفاءة الطريق الدائرى بمدينة المنصورة من خلال حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات الهدم وزراعة الأشجار بداية من نزلة كوبري سندوب العلوي حتي مطلع كوبري الجامعة .

رفع كفاءة الطريق الدائرى بمدينة المنصورة من خلال حملة نظافة مكبرة:

وكلف " محافظ الدقهلية" بمتابعة أعمال الحملة والإشراف عليها كلا من محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة ، والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة ، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة .

وقال أنه جرى رفع 1,300 طن مخلفات من علي جانبي الطريق الدائري في أول يوم للحملة شملت ( مخلفات قمامة ومخلفات هدم البناء ) والتخلص الآمن منها .

وأشار " مرزوق " الي أنه جرى زراعة أشجار بالمناطق التي تم رفع المخلفات الصلبة منها للحفاظ علي البيئة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين في إطار خطة المحافظة لزيادة المساحات الخضراء.

وناشد المحافظ أبناء مدينة المنصورة بالحفاظ علي الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة الا في أماكنها المخصصة حتي لا يتم تشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصورة ، مشيراً إلي أن المواطن شريك أساسي مع الدولة في الحفاظ على البيئة من الملوثات .

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