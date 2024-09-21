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الأحد 22 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استرداد ١٥٩فدانا من أراضي الدولة بأبي قرقاص

رئيس مركز ابوقرقاص
رئيس مركز ابوقرقاص
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كثفت الوحدات المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جهودها في ازالة التعديات علي الأراضي حيث تم إزالة عدد ٩ حالات واسترداد ١٥٩.٥٠ فدان والتصدى لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص

وأكد رئيس المركز  إن الوحده المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص وأجهزتها التنفيذية نفذت حملة مكبرة بقرية ابيوها لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة أو البناء العشوائي .

وشدد على جميع رؤساء الوحدات المحلية القروية بعدم توصيل المرافق لأى مبانى مخالفة لافتا إنه لاتهاون فى مخالفات البناء أو التعديات على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة وإزالتها فى مهدها بالمدينة و قرى مركز ابوقرقاص وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقاً للقانون وحث المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين على استكمال باقى الإجراءات .

ياتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي لجميع حالات البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

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