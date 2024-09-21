محافظ الدقهلية: تشغيل سيارات ميني باص لربط مدن جمصة و15مايو والشيخ زايد

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المحاسب احمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، واللواء عادل برغش، رئيس مدينة جمصه بمتابعة تشغيل سيارات ميني باص واتوبيس للربط بين مدن جمصه و15 مايو والشيخ زايد تخفيفا للعبء عن المواطنين بالمدن الثلاثة .

تشغيل سيارات ميني باص للربط بين مدن جمصه و15مايو والشيخ زايد:

وقال محافظ الدقهلية انه جرى تشغيل تلك السيارات تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين وللخدمة والتيسير علي طلاب الجامعات بجمصه مشيرا الى ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات تنفيذا للمبادرة الرئاسية "بدايه"للتنمية البشرية.



من جانبه أوضح مدير عام المواقف أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية جرى تشغيل14 سياره مابين مينى باص واتوبيس للربط بين المدن الثلاثة خدمة لاهالى وتيسيرا على طلبة الجامعات وتم تحديد تعريفة موحدة بقيمة 5 جنيهات مشيرا الي انه تم تقسيم خطوط السير إلى ثلاث خطوط تشمل جميع المواقع المستهدف تغطيتها بالمدن المذكورة.

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