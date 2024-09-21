رئيس الوزراء الروسي: الإسلام جزء لا يتجزأ من التراث التاريخي لروسيا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم السبت، إن الإسلام جزء لا يتجزأ من التراث التاريخي لروسيا.

وأشار رئيس الوزراء الروسي -في خطاب خلال المؤتمر الثامن للإدارة الدينية للمسلمين في روسيا والدورة العشرين للمنتدى الإسلامي الدولي- إلى أن "روسيا دولة متعددة الأعراق والمذاهب، حيث يتم التعامل مع معتقدات جميع الشعوب باحترام لا يتزعزع، الإسلام هو أحد الديانات التقليدية في بلدنا وجزء لا يتجزأ من التراث التاريخي".

وأوضح أن المساهمة التي قدمتها الإدارة الدينية للمسلمين بروسيا في تحسين الحوار بين الأديان، فضلًا عن دورها الذي "لا يقدر بثمن" في تعزيز التعاون البناء بين الطوائف الدينية والسلطات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال "بفضل أنشطة المفتي (الروسي)، يتم تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب والسلام المدني والوئام بين الأعراق في المجتمع، وتتطور علاقات روسيا مع العالم الإسلامي بنجاح".

وأضاف ميشوستين أنه على يقين من أن المنتدى سيكون بمثابة فرصة لتوسيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المسلمين من مختلف البلدان ومناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بدور الزعماء الدينيين في العالم الحديث.