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الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لخلاف على قطعة أرض.. فلاح يتخلص من جاره بطلق ناري فى الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أنهى فلاح حياة جاره بقرية النسايمة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية بطلق ناري استقر فى البطن، وذلك بعد خلافات بينهما على قطعة أرض زراعية بزمام القرية وجرى إيداع جثمان المتوفى مشرحة مستشفى المنزلة العام فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

فلاح يتخلص من جاره بطلق ناري فى الدقهلية:

كان اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهليه، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، من نقطة تأمين مستشفى المنزلة العام بوصول مزارع مسن - جثة هامدة "إدعاء طلق ناري" من آخرين .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز المنزلة الي المستشفى وبالفحص تبين مصرع المدعو "إبراهيم داود عاشور 69 سنة، مزارع، ومقيم بقرية النسايمة مركز المنزلة"، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالجانب الأيمن من الخلف .

بسؤال مرافقي المتوفي اتهموا شخص يدعى "عبده عبده محسن عبد اللا 35 سنة، مزارع، مقيم بقرية النسايمه، دائرة المركز"، بإطلاق النيران عليه بسبب خلافات علي أرض زراعية بين الطرفين بقرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة.
جري نقل الجثمان الي مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرفات النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث .

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