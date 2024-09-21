"علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري" .. مؤتمر علمي بنقابة المعلمين بالدقهلية

نظمت اليوم، نقابة العلميين بالدقهلية المؤتمر العلمي في علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري، حيث افتتح المؤتمر اليوم الدكتور أحمد سمير عبيه نقيب العمليين بالدقهلية وقائع المؤتمر بحضور الدكتور أسامة العيان رئيس المؤتمر عميد كلية العلوم جامعة المنصورة والدكتور صلاح النادي عضو اللجنة العامة لنقابة العلميين والنائب اللواء جمال عبدالظاهر والنائب المحاسب ثروت فتح الباب عضوي مجلس الشيوخ والدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم جامعة المنصورة الجديدة مندوباً عن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة جامعة المنصورة والدكتور المتولي مصطفى عميد كلية الزراعة جامعة دمياط والدكتور محمد جبر نقيب الأطباء البيطريين والدكتور محمد القلا نقيب أطباء الأسنان والدكتورة أمورة أبوالنجا منسق المؤتمر أستاذ علم الأجنة بقسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة المنصورة والدكتور محمد عبده أمين نقابة الزراعيين بالدقهلية، ولفيف من أساتذة الجامعة وعدد من الضيوف.

وكان في استقبالهم أعضاء مجلس النقابة واللجنة المنظمة الدكتور عمرو عبدالغني والدكتور فادي وجيه والدكتور أحمد جبريل والدكتور أحمد مصباح والدكتورة أمل فرج والدكتورة علا رشدي والدكتورة خلود هاني والدكتور إسلام سراج والدكتور شريف الشافعي والدكتور هاني جاد الله.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وكلمة الدكتور أحمد عبيه للترحيب بالحضور وتوضيح دور النقابة في تنظيم المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية تأهيل الخريجين لسوق العمل، وقام بعمل تأبين للراحل العالم الكبير الدكتور أحمد المحمودي والذي وافته المنية منذ بضعة أسابيع، وألقى بعد ذلك الدكتور صلاح النادي كلمة تشجيعية لنقابة العلميين بالدقهلية مشيداً بالنشاط الكبير الذي تقدمه ومشيراً لدور النقابة العامة في الحفاظ على حقوق الأعضاء والتواصل المستمر معهم، ثم ألقيت كلمات أخرى من السادة عمداء كليات العلوم والزراعة ونقابة الأطباء البيطريين والزراعيين.

واختتمت الكلمات بكلمة الدكتور أسامة العيان رئيس المؤتمر معبراً عن العلاقة القوية بين النقابة والكلية والتعاون المشترك بين الكيانين العريقيين.

وبعد ذلك اُلقيت المحاضرات المختصة بمجال علم الأجنة وتقنيات الحقن المجهري قدمها نخبة من العلماء الأجلاء.

فيما يعتبر الحقن المجهري أحد التقنيات الحديثة لعلاج العقم وتأخر الانجاب والذب يستخدم بشكل شائع لزيادة فرص الانجاب من خلال خطوات علمية وعملية يقوم بها أخصائيو الأجنة ويتم ذلك بصورة موضوعية مستقلة، وقد اشترك في المؤتمر ما يقرب من مائة مشترك من الطلبة والخريجين من كليات العلوم والطب والطب البيطري والزراعة.

ويًذكر أن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر ستكون عبارة عن مجموعة من ورش العمل المتخصصة في المجال يقدمها مجموعة متميزة من العاملين بالمجال ويتم فيها عمل تدريب عملي على الأجهزة لتطبيق ما تم شرحه اليوم في المحاضرات النظرية.

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